Ремонт шести тысяч подъездов проведут в Подмосковье до конца этого года

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ремонтные работы в шести тысячах подъездах в жилых домах Московской области завершатся в этом году. Об этом сообщил в четверг, 19 августа, вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

По его словам, ремонт будет произведен по губернаторской программе «Мой подъезд», утвержденной в 2016 году. В рамках реализации проекта жителям пообещали отремонтировать 13 тысяч подъездов. В настоящий момент, как рассказал вице-губернатор, в половине из них работы завершились, а во второй половине — завершатся до конца текущего года.

Также Евгений Хромушин подчеркнул, что реконструкция подъездов улучшит качество жизни жителей Подмосковья, отмечает телеканал 360.

— Дом, в котором хочется жить, — вот наша главная цель. Кстати, внешний вид своих подъездов, материалы и дизайн-проекты жители определяют самостоятельно, — заявил вице-губернатор.

Ранее глава министерства культуры региона Елена Харламова сообщила, что в Московской области создадут десять модельных библиотек. Модернизация уже существующих библиотек будет произведена в рамках реализации нацпроекта «Культура». Также глава ведомства отметила, что такие проекты увеличивают уровень интереса жителей к чтению и книгам.