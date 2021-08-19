Десять модельных библиотек откроются в Подмосковье до конца года

Фото: Министерство культуры МО

В Подмосковье до конца года создадут десять модельных библиотек. Об этом в четверг, 19 августа, рассказала глава министерства культуры региона Елена Харламова.

Областные библиотеки модернизируют в рамках реализации нацпроекта «Культура». Средства на обновление из федерального бюджета направят в четыре библиотеки региона.

Десять миллионов передадут на модернизацию Центральной городской библиотеки Химок, еще по пять миллионов получат Сельская библиотека в поселке Чайковского в Клину, Центр детского и семейного чтения имени Андрея Белого и Шатурская библиотека.

— Созданные модельные библиотеки вызвали большой интерес и стали новыми центрами интеллектуального и читательского интереса у жителей Подмосковья, поэтому посещаемость их возрастает, — пояснила Харламова.

Всего в библиотечную сеть Московской области входит одна государственная и 932 муниципальные библиотеки, сообщает «Подмосковье сегодня».

При этом владельцы единого читательского билета (ЕЧБ) теперь смогут брать книги в московских библиотеках, используя его электронную версию. Нововведение избавит посетителей столичных библиотек от необходимости носить с собой пластиковый читательский билет.

Теперь штрихкод с номером билета можно хранить в мобильном устройстве. Электронные читательские билеты принимаются во всех столичных библиотеках.

1 сентября на базе библиотеки № 110 откроется культурный центр фронтовых поэтов. Организаторам удалось собрать единственную в своем роде экспозицию: она будет состоять из литературного наследия фронтовиков и из мемориальных артефактов.