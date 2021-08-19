Наталья Сергунина: Брать книги в библиотеках теперь можно по электронному читательскому билету

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Владельцы единого читательского билета (ЕЧБ) теперь смогут брать книги в московских библиотеках, используя его электронную версию. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

По ее словам, нововведение избавит посетителей столичных библиотек от необходимости носить с собой пластиковый читательский билет. Теперь штрихкод с номером билета можно хранить в мобильном устройстве. Электронные читательские билеты принимаются во всех столичных библиотеках.

— В Москве сделан еще один важный шаг, связанный с цифровизацией библиотек. Оформив универсальный читательский билет, горожане могут использовать его электронную версию — достаточно показать библиотекарю штрихкод на экране мобильного устройства, — цитируют Сергунину на официальном сайте мэра Москвы.

Оформить ЕЧБ можно в любой городской библиотеке. Заместитель мэра отметила, что в настоящее время их выдано свыше 560 тысяч. Чтобы получить электронную версию билета, нужно зайти в кабинет читателя в сервисе «Библиотеки Москвы» и ввести номер своего ЕЧБ. После этого штрихкод с номером читательского билета появится в личном кабинете.

— Многим москвичам привычнее и проще применять электронные карты вместо пластиковых носителей. Во-первых, онлайн-карту невозможно забыть дома, она всегда будет у человека в смартфоне. Во-вторых, зачастую ее проще найти: пара кликов — и карта отображается на экране, — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

1 сентября на базе библиотеки № 110 откроется культурный центр фронтовых поэтов. Организаторам удалось собрать единственную в своем роде экспозицию: она будет состоять из литературного наследия фронтовиков и из мемориальных артефактов.

В литературной части центра будут представлены книги более 60 авторов. Все произведения были отобраны из фонда библиотек юго-востока Москвы и из коллекций букинистов. Так, например, в коллекцию центра попал сборник стихотворений Константина Симонова, который был выпущен в 1942 году.