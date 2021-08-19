Новый ледовый дворец ЦСКА появится на Ленинградском проспекте

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На Ленинградском проспекте построят современный ледовый дворец ЦСКА. Он расположится на месте старого комплекса в строении 41 дома №39.

Правительство Москвы примет все имущество старого здания на безвозмездной основе — по договору дарения от его экс-владельца ООО «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА».

Церемония закрытия арены прошла в апреле этого года — на нее пришли болельщики, игроки и ветераны хоккейного клуба ЦСКА. Последний официальный матч в комплексе прошел еще раньше, в марте.

На месте старого здания по трехстороннему договору возведут новый ледовый дворец. Договор заключили между собой в прошлом году Правительство Москвы, Министерство обороны Российской Федерации и АО «Ледовый дворец «Красная армия», передает официальный сайт мэра столицы.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый ледовый дворец в Солнцеве. По словам мэра, на данный момент в столице почти нет площадок под спортивные объекты, которыми бы не интересовались инвесторы. Они продолжают строительство, несмотря на пандемию коронавируса.