Сборная России по пляжному футболу обыграла команду из США на ЧМ в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российские спортсмены выиграли у сборной США на групповом этапе Чемпионата мира по пляжному футболу. Матч проходил в Москве и завершился в дополнительное время со счетом 5:4.

Встреча выдалась напряженная. Перед третьим периодом российские футболисты имели комфортное преимущество в два мяча, но американские спортсмены не потеряли боевого духа и отыгрались. А после чуть не довели дело до серии пенальти. За 13 секунд до конца овертайма россиянам удалось забить победный гол.

До этого Сергей Собянин рассказал о подготовке к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. По словам главы города, грядущий чемпионат по пляжному футболу можно по праву назвать «большим праздником спорта». Этот вид игры с мячом пользуется в городе популярностью. В период сложных эпидемиологических обстоятельств столица сделала все для обеспечения безопасности во время проведения данного турнира.