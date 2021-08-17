Собянин рассказал о подготовке к Чемпионату мира по пляжному футболу в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские власти приняли все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность участников и гостей чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом во вторник, 17 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, грядущий чемпионат по пляжному футболу можно по праву назвать «большим праздником спорта». Этот вид игры с мячом пользуется в городе популярностью. В период сложных эпидемиологических обстоятельств Москва сделала все для обеспечения безопасности во время проведения данного турнира.

— Убежден, что чемпионат мира по пляжному футболу пройдет на высоком организационном уровне, вызовет большой интерес болельщиков и станет украшением летнего спортивного сезона в российской столице. Желаю вам, дорогие друзья, удачи, успехов и ярких впечатлений, — цитирует Сергея Собянина РИА Новости.

Мировое первенство по пляжному футболу пройдет в Лужниках с 19 по 29 августа. В прошлом месяце стало известно, что для участников турнира не будет создан «пузырь», если не последует соответствующих рекомендаций.

При этом организаторами турнира будут приняты некоторые эпидемиологические меры: каждая команда будет жить на отдельном этаже, за каждой сборной будет закреплен свой автобус, питаться спортсмены будут в выделенных зонах гостиничных ресторанов, есть и прочие ограничения.