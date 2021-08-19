Чемпионат мира по пляжному футболу стартовал в столице

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Чемпионат мира по пляжному футболу стартовал в Москве в спортивном комплексе «Лужники» в четверг, 19 августа. Россия впервые принимает соревнования по данному виду спорта.

На церемонии открытия к спортсменам и болельщикам обратился президент РФ Владимир Путин. В своей напутственной речи он напомнил, каким грандиозным получился чемпионат мира по футболу в 2018 году в Москве.

— Россия располагает огромным опытом проведения крупнейших спортивных форумов, в том числе лучшего в истории, по мнению спортсменов, болельщиков и самой ФИФА, чемпионата мира по футболу 2018 года, — сказал Путин в видеообращении во время старта соревнований.

Также Владимир Путин поблагодарил главу ФИФА Джанни Инфантино за оказанную России честь и его личное отношение к проходящему в Москве спортивному событию.

Потом слово перешло главе ФИФА. Он поблагодарил Россию и Москву в частности за чемпионат мира такого высочайшего класса, сообщает Интерфакс.

Среди гостей мероприятия присутствовал заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

После торжественной церемонии открытия начался матч между командами Сборной Российского футбольного союза (Россия из-за санкций WADA будет выступать под флагом РФС) и США.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа.