Скульптор Урс Фишер удивился реакции на свою инсталляцию на Болотной площади

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Швейцарский художник и скульптор Урс Фишер очень удивился, когда узнал о реакции аудитории на экспозицию «Большая глина номер 4». Об этом он рассказал в четверг, 19 августа.

По его словам, в Швейцарии невозможно предугадать реакцию публики. Там деятель искусства лишь делится своими идеями и мировоззрением. В России же, как отметил Урс Фишер, людям нет дела до искусства, они не знают, плохое оно или хорошее, но при этом критикуют его.

— Там, где я вырос, я понимаю, о чем я говорю, поэтому мне трудно предугадать, какие будут реакции у людей, как они будут на это реагировать. Я просто могу поделиться своими мыслями и идеями, — признался Фишер.

Также скульптор заявил, что просто хотел передать свои мысли. Никакого политического контекста в инсталляцию «Большая глина номер 4» автор не закладывал.

— Это просто выражение жеста, желание удержаться. И это точно не имеет какого-то политического контекста. Это просто мое мнение и обычный человеческий жест. В моем понимании это создает какую-то форму, форму какого-то облака, — подытожил Урс Фишер.

Экспозиция «Большая глина номер 4», высота которой составляет 12 метров, выполнена из алюминия. Скульптура — это копия комка глины, увеличенная в 50 раз. Сейчас работа установлена в Москве, однако до этого она выставлялась во Флоренции, сообщает Москва 24.

Член Московского Союза художников и автор Ржевского мемориала Андрей Коробцов оценил стоимость скульптуры Урса Фишера в десятки миллионов рублей.