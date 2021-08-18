Автор Ржевского мемориала оценил стоимость арт-объекта в виде кома глины в центре Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Арт-объект Урса Фишера «Большая глина № 4», временно установленный на Болотной площади в центре столицы, стоит не меньше десяти миллионов рублей. Такую оценку в беседе с «Вечерней Москвой» дал скульптор, автор Ржевского мемориала Советскому солдату, член Московского Союза художников Андрей Коробцов.

По его словам, в столице подобные объекты — редкость, поэтому представляют большой интерес для москвичей.

— В Москве в целом очень мало арт-объектов по сравнению с другими крупными городами. Например, Берлин или итальянские города. Там очень много городских объектов, привлекающих внимание, они здорово смотрятся. Может, это не самый хороший вариант, но это лучше, чем какой-нибудь очередной человек с автоматом. Это что-то нейтральное и интересное. Это законченное произведение искусства, — высказался Коробцов.

Он отметил, что 12-метровый арт-объект, изготовленный из алюминия, стоит миллионы.

— Если он еще и отливался не в России, то это не меньше десяти миллионов рублей. Это приблизительно, — уточнил скульптор.

Ранее архитектор Елена Тальская сказала «ВМ», что арт-объект на Болотной площади — это провокация, к восприятию которой жители столицы не готовы. По сообщениям СМИ, москвичи действительно по-разному отреагировали на «Большую глину № 4». Одни сочли ее достаточно оригинальной и будоражащей воображение, другие увидели в арт-объекте подобие экскрементов и попросили избавиться от него.

Последний раз этот памятник в виде огромного кома глины выставляли во Флоренции в 2017 году. Композиция олицетворяет собой акт созидания и процесс преображения материи в руках художника. Работа современного швейцарского скульптора Урса Фишера пробудет в Москве несколько месяцев.