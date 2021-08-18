Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автор Ржевского мемориала оценил стоимость арт-объекта в виде кома глины в центре Москвы

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автор Ржевского мемориала оценил стоимость арт-объекта в виде кома глины в центре Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Арт-объект Урса Фишера «Большая глина № 4», временно установленный на Болотной площади в центре столицы, стоит не меньше десяти миллионов рублей. Такую оценку в беседе с «Вечерней Москвой» дал скульптор, автор Ржевского мемориала Советскому солдату, член Московского Союза художников Андрей Коробцов.

По его словам, в столице подобные объекты — редкость, поэтому представляют большой интерес для москвичей.

— В Москве в целом очень мало арт-объектов по сравнению с другими крупными городами. Например, Берлин или итальянские города. Там очень много городских объектов, привлекающих внимание, они здорово смотрятся. Может, это не самый хороший вариант, но это лучше, чем какой-нибудь очередной человек с автоматом. Это что-то нейтральное и интересное. Это законченное произведение искусства, — высказался Коробцов.

Он отметил, что 12-метровый арт-объект, изготовленный из алюминия, стоит миллионы.

— Если он еще и отливался не в России, то это не меньше десяти миллионов рублей. Это приблизительно, — уточнил скульптор.

Ранее архитектор Елена Тальская сказала «ВМ», что арт-объект на Болотной площади — это провокация, к восприятию которой жители столицы не готовы. По сообщениям СМИ, москвичи действительно по-разному отреагировали на «Большую глину № 4». Одни сочли ее достаточно оригинальной и будоражащей воображение, другие увидели в арт-объекте подобие экскрементов и попросили избавиться от него.

Последний раз этот памятник в виде огромного кома глины выставляли во Флоренции в 2017 году. Композиция олицетворяет собой акт созидания и процесс преображения материи в руках художника. Работа современного швейцарского скульптора Урса Фишера пробудет в Москве несколько месяцев.

Читайте также:
скульптураМосквасвободное искусство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и дом

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Все мнения
О проекте