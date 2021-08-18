«Это провокация»: архитектор резко высказалась о «Большой глине № 4» в центре Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4», установленная на Болотной площади в центре Москвы, — это не искусство, а провокация. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала архитектор Елена Тальская.

По ее словам, искусство должно пробуждать в человеке чувство прекрасного, а не вызывать шок.

— На сегодняшний день жители Москвы к такому произведению не готовы. Думаю, вряд ли будут готовы в ближайшем будущем. Нужно было изначально спросить мнение горожан перед тем, как выставлять такое изваяние на всеобщее обозрение, — сказала архитектор.

Тальская отметила, что подобное современное искусство вызывает много споров и вопросов:

— Искусство должно поднимать какую-то актуальную проблему, вызывать дискуссии, заставлять человека подумать о прекрасном. А «Большую глину № 4» никак, кроме как провокацией, не назовешь.

Собеседница «ВМ» назвала автора скульптуры пиарщиком, который решил привлечь внимание к себе, вызвав своим произведением резонанс в обществе. Она отметила, что никакой пользы такое искусство человечеству не несет.

Памятник в виде огромного кома глины установили напротив бывшей электростанции в Москве. В последний раз скульптуру выставляли во Флоренции в 2017 году. Композиция олицетворяет собой акт созидания и процесс преображения материи в руках художника.