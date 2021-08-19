СМИ: Россия готовит испытание новой межконтинентальной ракеты «Буревестник»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Россия начала подготовку к испытанию новой межконтинентальной ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Об этом в четверг, 19 августа, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на спутниковые фотографии компании Capella Space.

— Новые спутниковые снимки, полученные CNN, показывают, что Россия, возможно, готовит еще одно испытание своей крылатой ракеты с ядерным двигателем, известной как Skyfall (так в НАТО обозначают «Буревестник» — прим. «ВМ»), — передает телеканал.

Эксперты из Института международных исследований Миддлбери рассказали СМИ, что «снимки приводят убедительные признаки того, что Россия готовилась к испытаниям крылатой ракеты с ядерной установкой». Фотографии сделаны 16 августа, и, по словам ученых, подготовка ведется на полигоне Панково на Новой Земле.

Недавно военные аналитики одного из американских изданий сообщили, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может стать главной угрозой для авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США. По мнению специалистов, у военных США нет возможности перехватить «Циркон». Дальность действия новейшей российской гиперзвуковой ракеты достигает двух тысяч километров. Подобные возможности являются серьезной угрозой для авианосцев ВМС США.