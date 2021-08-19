Экологи в Подмосковье «поймали» в фотоловушки рысь, кабанов и волков

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Экологи заказника «Журавлиная родина» под подмосковным Талдомом с помощью фотоловушек засняли кабанов, волков, рысей, глухарей, енотовидных собак и беременных лосих. Об этом сообщила в четверг, 19 августа, директор парка Ольга Гринченко.

Специальные камеры установили в заказнике в феврале этого года. За прошедший период удалось запечатлеть перечисленных животных. Однако в некоторых фотоловушках закончился заряд аккумулятора, из-за чего пришлось осуществить съем накопленного материала.

Для лучшего обзора объективы были установлены на высоте по пояс человеку. Большое удивление вызвало то, что удалось заснять глухарей, которые из-за браконьеров стали большой редкостью.

Помимо этого, журавленок Рыжик с датчиком на лапке также попал в объектив камеры 8 апреля. По словам директора заказника, это большая удача, так как территория парка огромная.

— Это из серии ненаучной фантастики, потому что из всех журавлей, что у нас есть, со всей гигантской территории, в фотоловушку попал именно наш легендарный и единственный журавленок Рыжик, с датчиком на лапке, — подчеркнула Ольга Гринченко.

Однако в другой части заказника фотоловушки так и не демонтировали. В этой местности сосредоточены куницы, волки, енотовидные собаки и различные виды хищных птиц, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

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