Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Испанский порт отказался принять российские военные корабли

Иван Юминов

Политика
Испанский порт отказался принять российские военные корабли
Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Министерство иностранных дел Испании не одобрило просьбу России о заходе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» в порт Сеута. Об этом сообщает El Pais в четверг, 19 августа.

Российские суда, как отмечается, регулярно делали остановки в Сеуте в последние десятилетия. Недовольство этим высказывала Великобритания из-за того, что порт находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре.

В этот раз Мадрид потребовал предоставить информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей, отмечается на сайте газеты.

2 августа военный эксперт Брюс Джонс заявил, что необычные глубоководные операции российских подлодок в Атлантическом океане вызвали тревогу у военных западных стран. По мнению специалиста, это является очередной эскалацией отношений между Россией и западными странами.

При этом большинство аналитиков так и не смогло выяснить причину глубоководных операций, — вероятно, так подлодки пытаются скрытно попасть в Атлантический океан.

Читайте также:
ИспанияРоссияВМФ РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Все мнения
О проекте