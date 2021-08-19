Испанский порт отказался принять российские военные корабли

Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Министерство иностранных дел Испании не одобрило просьбу России о заходе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» в порт Сеута. Об этом сообщает El Pais в четверг, 19 августа.

Российские суда, как отмечается, регулярно делали остановки в Сеуте в последние десятилетия. Недовольство этим высказывала Великобритания из-за того, что порт находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре.

В этот раз Мадрид потребовал предоставить информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей, отмечается на сайте газеты.

2 августа военный эксперт Брюс Джонс заявил, что необычные глубоководные операции российских подлодок в Атлантическом океане вызвали тревогу у военных западных стран. По мнению специалиста, это является очередной эскалацией отношений между Россией и западными странами.

При этом большинство аналитиков так и не смогло выяснить причину глубоководных операций, — вероятно, так подлодки пытаются скрытно попасть в Атлантический океан.