Миллион посылок из-за рубежа ежедневно поступает в Россию

Фото: Пресс-служба «Почта России»

Рынок личных покупок через почту в России никак не регламентирован, при этом в страну ежедневно из-за рубежа поступает более миллиона посылок. Об этом заявил директор по стратегическому развитию государственного инновационного центра текстильной и легкой промышленности Константин Бандорин.

— В Россию в день идет миллион посылок из-за рубежа, это не сертифицировано, не лицензировано, не облагается налогами, но это легальный рынок, который никак не подпадает под регулирование, — рассказал эксперт.

Незаконная электронная торговля является современным вызовом общества, приводит слова Бандорина «НСН».

9 июня сообщалось, что в переходе станции метро «Пушкинская» заработает первый почтомат «Почты России». В марте компания оказалась единственным участником аукциона на установку почтоматов.

По данным Дептранса Москвы, до конца лета на переходах 69 станций заработают 90 почтоматов. Таким образом, жители столицы смогут забирать заказы из интернет-магазинов и посылки прямо по пути домой, не поднимаясь из подземки.