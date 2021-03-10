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Дептранс проведет аукцион на право размещения почтоматов в столичном метро
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Дептранс проведет аукцион на право размещения почтоматов в столичном метро

Кирилл Николаев

Город

В Московском метрополитене могут появиться почтоматы. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Telegram-канале cтоличного департамента транспорта.

Отмечается, что почтоматы есть во многих метро мира, например, в Лондоне, Токио, Барселоне, Пекине, Сеуле. Особенно актуальными они стали с ростом интернет-торговли. Аукцион на право размещения почтоматов в столичном метро состоится 11 марта. Все заявки от участников обезличены.

По данным Дептранса, размещение почтоматов в метро означает не только удобный сервис для пассажиров, но и способ повысить небилетные доходы, которые пойдут на развитие подземки. Это значит, что горожанам станет еще комфортнее.

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