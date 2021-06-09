Первый почтомат «Почты России» заработает в переходе на «Пушкинской»

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Россия, Москва, метро Пушкинская Карта всех событий

В переходе на станции Московского метрополитена «Пушкинская» заработает первый почтомат «Почты России». Об этом в среду, 9 июня, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В настоящее время специалисты устанавливают и подключают почтомат.

Напомним, в марте этого года «Почта России» оказалась единственным участником аукциона на установку почтоматов. По данным Дептранса, до конца этого лета на переходах 69 станций заработают 90 почтоматов. Таким образом, жители столицы смогут забирать заказы из интернет-магазинов и посылки прямо по пути домой, не поднимаясь из подземки.

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