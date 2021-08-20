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Роскосмос перенес из-за неполадок пуск ракеты «Союз» на 21 августа

Иван Юминов

Технологии
Роскосмос перенес из-за неполадок пуск ракеты «Союз» на 21 августа
Фото: roscosmos.ru/Госкорпорация «Роскосмос»

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb с космодрома Байконур перенесли на субботу, 21 августа. Об этом сообщили в Роскосмосе.

— По предварительным данным, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 35 запланирован на 21 августа 2021 года в 01:18:22 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Ракета должна быть стартовать 20 августа в 01:23. Ее пуск был перенесен из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

31 июля научно-технический совет Роскосмоса принял решение о создании Российской орбитальной служебной станции и приступил к ее проектированию. Разработка эскизного проекта новой станции начнется в рамках действующей федеральной космической программы на срок до 2025 года.

В госкорпорации добавили, что эксплуатировать российский сегмент Международной космической станции после 2024 года небезопасно из-за старения значительной части оборудования.

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