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Эрдоган объявил о новых ограничениях в Турции из-за коронавируса

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Эрдоган объявил о новых ограничениях в Турции из-за коронавируса
Фото: tccb.gov.tr

Обязательные ПЦР-тесты для посещения концертов и кинотеатров для непривитых от коронавируса людей введут в Турции. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

— Мы попросим непривитых студентов и сотрудников университетов регулярно сдавать ПЦР-тесты. Мы также введем обязательное тестирование для перелетов, междугородних поездок, а также для входа в кинотеатры и на концерты, — рассказал глава государства.

С началом учебного года 6 сентября непривитые учителя и сотрудники школ должны будут проходить ПЦР-тестирование не реже двух раз в неделю, приводит слова Эрдогана газета Hurriyet.

За минувшие сутки в Турции выявили 19,3 тысячи случаев COVID-19. При этом умерли 216 человек, отмечается на сайте Минздрава страны.

Россия возобновила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией 22 июня. Маршруты и частота рейсов, как уточнили в оперштабе, будут соответствовать тем, что действовали до приостановления авиасообщения.

Туристы должны иметь сертификат о вакцинации, пройденной не менее чем за две недели до въезда в страну, справку о перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

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