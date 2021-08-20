Японский актер из фильма «Убить Билла» Сонни Тиба умер от COVID-19

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На 83-м году жизни от коронавируса умер японский актер и режиссер Сонни Тиба (Синъити Тиба). Об этом сообщает Japan Times.

Тиба, как отмечается, находился в больнице с 8 августа. Тогда врачи диагностировали у него пневмонию.

Тиба родился в 1939 году в Фукуоке. Он обучался в Университете физической культуры, где стал заниматься карате и получил черный пояс.

Дебют актера на экранах состоялся в 1959 году. Всего за свою карьеру Тиба успел сняться в более чем 200 фильмах и сериалах.

В список картин с его участием вошли «Убить Билла», «Тройной форсаж: Токийский дрифт», «Властелины стихий», «Обреченный на одиночество», «Суши гел», а также «Манеры выживать 5+», отмечает Nation News.