«Похожа на Гарика Харламова»: Асмус показала свою сестру-каскадершу

Фото: instagram/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус рассказала, что ее младшая сестра Карина Асмус является каскадером в кино и дублирует многих актрис.

— Это моя родная сестра Карина. Мой самый близкий друг, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике, фитнес-тренер и каскадер в кино (дублирующая разных актрис в самых экстремальных эпизодах), — поделилась артистка.

При этом сестре удалось во второй раз стать дублером Асмус. Актриса поехала на Шри-Ланку для съемок в фильме «Булки», и когда той потребовалась помощь в «непростом эпизоде», сестра сразу же согласилась помочь.

Кроме того, Асмус уточнила, что они не являются близнецами, так как ее сестра младше нее на три года.

«Как хорошо, что всегда есть человек, который поможет в любую минуту»; «На секунду показалось, что сестра похожа на Гарика Харламова»; «Я почему-то подумала, что это мальчик в парике»; «Дмитрий Хрусталев, мы тебя узнали»; «Вот это гены!», — написали подписчики.

4 июля Асмус рассказала, что попала в больницу, так как порвала четыре связки после падения с лестницы. Это произошло из-за того, что она открыла телефон, чтобы посмотреть, приехало ли такси.

После этого она подвернула ногу и всем весом на нее упала. Асмус не понадобилось вмешательство хирургов, потому что те связки, что она порвала, способны восстановиться самостоятельно.