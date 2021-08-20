«Познакомься, это Ваня»: Ургант трогательно поздравил падчерицу с днем рождения
Телеведущий Иван Ургант поздравил свою падчерицу Эрику Ургант с днем рождения — ей исполнился 21 год.
— Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе… Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку, — написал он.
Спустя 16 лет любовь его падчерицы к красному цвету лишь продолжает расти, добавил Ургант. Она до сих пор не отпустила его руку, а «Ваня превратился в Папу», заключил телеведущий.
Эрика Ургант родилась в первом браке супруги телеведущего Натальи Кикнадзе. Несмотря на это, ему удалось выстроить с ней хорошие отношения.
Ургант познакомился с будущей женой еще в школе. Их пути разошлись после окончания учебного заведения, а Кикнадзе вышла замуж за грузинского предпринимателя Теймураза Куталию.
В браке с бизнесменом у нее родилась дочь Эрика, но позже семья развалилась. После этого она вновь встретилась с Ургантом, и больше они не расставались, отмечает New Inform.