Наталья Сергунина: ИТ-сфера стала второй по популярности у столичного бизнеса

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Онлайн-бизнес, IT-сфера и розничная торговля стали самыми перспективными направлениями для открытия своего дела в столице. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она приводит данные специалистов ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), опросивших свою аудиторию, — предпринимателей и тех, кто хочет ими стать.

—Уже не первый год самым перспективным направлением для открытия своего дела предприниматели называют онлайн-бизнес. Интересным для себя его считают 22 процента опрошенных. Это и дистанционное обучение, и торговля. Второе место занимает IT-сфера — разработка сайтов, приложений, программ для виртуальной реальности и игр. За нее проголосовал почти 21 процент респондентов. Замыкает топ-3 рейтинга сфера розничной торговли. Более 13 процентов участников опроса отдали ей свое предпочтение, — рассказала заммэра.

К онлайн-бизнесу предприниматели относятся примерно одинаково — 21 процент мужчин и 23 процента женщин считают его перспективным. А вот в IT-сфере мнения разделились. Среди мужчин 27 процентов предпочли это направление, а среди женщин только 18.

Любопытно и возрастное различие. Опрошенные до 54 лет признали перечисленные направления перспективными, а вот люди более старшего поколения на первый план выдвинули сферу услуг.

К таким направлениям респонденты также отнесли общепит, медицину и фармацевтику, маркетинг и продвижение, b2b-услуги и консалтинг, а также производство.

— Независимо от выбранной сферы, все, кто планирует начать свое дело в Москве, могут рассчитывать на комплексную поддержку города — от консультаций по вопросам регистрации своего дела до проработки бизнес-идеи на бесплатном обучении, — рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Для столичных предпринимателей действуют сразу несколько полезных помощников. Портал mbm.mos.ru и два его проекта «Гайд по открытию — франшиза» и экосистема «Все о самозанятости от А до Я».

МБМ помогает бизнесменам не только на стадии запуска проекта, но и в процессе его реализации.

— Я периодически обращаюсь в МБМ за консультациями по правовым аспектам и по общим вопросам ведения бизнеса. Обычно предпочитаю получать ответы на свои вопросы лично в центре услуг для бизнеса, — сообщил предприниматель и основатель digital-агентства Игорь Чернов.

Для предпринимателей доступны вебинары, тестирования, помощь в подготовке документов и многое другое.

Узнать об этом подробнее можно на приведенном выше сайте МБМ, а также по телефону: +7 (495) 225-14-14 или лично в одном из центров услуг для бизнеса.