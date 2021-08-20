Паралимпийца из Грузии не будет принимать участие в Играх за нападение на человека

Белорусы пронесли российский флаг на открытии Паралимпиады

Члена грузинской паралимпийской сборной по дзюдо Звиада Гогочури лишили аккредитации после его ареста за нанесение травм охранницу гостиницы в Токио, куда он прибыл для участия в Играх. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает агентство Киодо со ссылкой на организационный комитет Игр.

Инцидент произошел, когда сборная Грузии находилась на карантине в гостинице из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов команды.

Ночью 12 августа охранник отеля сделал замечания нескольким спортсменам, так как они распивали спиртные напитки и шумели. В ответ на это Гогочури сломал смотрителю гостиницы ребро.

После задержания полицией спортсмен признал свою вину. Теперь он должен оперативно покинуть Японию. Остальным членам грузинской сборной вынесли предупреждение, передает РИА Новости.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В них примут участие более 200 российских спортсменов, которые выступят в 19 дисциплинах из 22, представленных на Паралимпиаде.