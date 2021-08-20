Росстат подсчитал стоимость набора вещей для ученика первого класса

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Стоимость набора вещей и канцтоваров для российских первоклассников за год не превысила уровень инфляции. Рост цен на комплект школьных принадлежностей для мальчика составил 4,1 процента, а для девочки — 3,9 процента. В годовом выражении цена на наборы вещей для первоклассников и первоклассниц оцениваются в 19,6 и 24,1 тысячи рублей соответственно. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Расчеты проводились по итогам июля в сравнении с аналогичным промежутком времени 2020 года. Инфляция в июле 2021 года в РФ составила 6,46 процента.

В ведомстве отметили, что дороже всего родителям будущих первоклашек обойдутся портфель и зимняя обувь. Каждый из этих элементов школьного набора стоит не меньше двух тысяч рублей. Цена на канцтовары также может порадовать не всех. Ручки подорожали на 7,6 процента, фломастеры — на 7 процентов и обычные карандаши — на 6 процентов.

Стоимость набора одежды без учета канцелярских товаров оценивается для мальчиков в 14 тысяч 724 рубля, для девочек — в 19 тысяч 272 рубля. К этой стоимости можно прибавить набор ручек, тетрадей, карандашей из других предметов для учебы, который по итогам года стоит 4 тысячи 851 рубль.

В ведомстве заключили, что самые высокие цены на набор для ученика первого класса зафиксировали на Чукотке. Там собрать ребенка в школу стоит 26,8 тысячи рублей, передает РИА Новости.

В свою очередь глава национального союза производителей школьной и форменной одежды Александра Алдушина заявила, что стоимость комплекта одежды для школьников в 2021–2022 учебном году составит от трех до шести тысяч рублей. По ее словам, комплект одежды в разных регионах страны стоит в пределах названой суммы, что практически не отличается от показателей прошлых лет. Отсутствие изменения цены, как отметила специалист, вызвано пандемией, так как в прошлом году предложение превысило спрос, и тем, что производство тканей на пошив школьной формы субсидируется Минпромторгом России.