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Канадские ученые назвали смертельную болезнь, к которой приводит сидячая работа

Полина Долганова

Общество
Канадские ученые назвали смертельную болезнь, к которой приводит сидячая работа
Фото: Pixabay

У взрослых людей с сидячей профессией, которые еще не достигли возраста 60 лет, существует риск развития инсульта. Об этом пишет журнал Stroke со ссылкой на канадских ученых.

В исследовании принимали участие 143 тысячи взрослых граждан, которые ранее не имели инсульта. За ними наблюдали в течение девяти с половиной лет. Ученые проанализировали количество времени, которое испытуемые каждый день проводили в сидячем положении. Так, за весь период наблюдений среди участников эксперимента произошло 2965 инсультов.

В результате работы удалось выяснить, что люди, которые более восьми часов в день проводят в сидячем положении, гораздо больше рискуют заработать инсульт, нежели те, кто много двигается.

Один из авторов исследования Рад А. Джунди отметил, что гражданам стоит пытаться максимально сократить время сидячей работы и заниматься спортом не менее 150 минут каждую неделю.

До этого «Вечерняя Москва» узнала у фитнес-тренера Павла Корпачева о том, с чего начать привыкание к спортивному образу жизни.

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