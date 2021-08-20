Минздрав РФ предупредил о риске преждевременных родов у пациенток с COVID-19

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У пациенток с коронавирусом повышается риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных младенцев. При этом вакцинация от коронавирусной инфекции защищает здоровье будущих матерей. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России.

В рамках исследования ведомство сравнило данные о беременности пациенток с COVID-19 с теми женщинами, которые не болели инфекцией.

— У пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов, появления на свет недоношенных детей или оперативного родоразрешения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что те россиянки, которые болели ковидом, чаще нуждались в интенсивной терапии, находясь в реанимации.

Кроме того, смертность в период с 22-й полной недели беременности также оказалась выше у женщин, которые перенесли COVID-19.

В ведомстве подытожили, что вакцинация от коронавируса не наносит вред будущей матери и ее малышу. Доказательств негативного влияния прививки на беременных женщин выявлено не было, передает РИА Новости.

До этого ученый-иммунолог Дарья Карташева-Эберц объяснила, откуда взялся миф про влияние вакцины от коронавируса на способность к зачатию ребенка. По ее словам, два врача решили« похайпиться» на этой теме. Они решили проанализировать генетическую последовательность белка от коронавируса и обнаружили, что одна маленькая частичка этой последовательности точно такая же, как и белок плаценты. И они сделали вывод, что если иммунная система будет вырабатывать антитела к белку коронавируса, то они будут атаковать и плаценту, и будут выкидыши. Однако, по мнению эксперта, это заключение является ошибочным.