«Курение и алкоголь хуже»: иммунолог развеяла миф о влиянии вакцины на бесплодие

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Ученая-иммунолог Дарья Карташева-Эберц объяснила, откуда взялся миф про влияние вакцины от коронавируса на способность к зачатию ребенка.

— Два врача решили похайпиться на этой теме. Они решили проанализировать генетическую последовательность белка от коронавируса и обнаружили, что одна маленькая частичка этой последовательности точно такая же, как и белок плаценты. И они сделали вывод, что если иммунная система будет вырабатывать антитела к белку коронавируса, то они будут атаковать и плаценту, и будут выкидыши. Но они не учли следующее: у нас в паспорте у каждого есть номер. Если у меня цифра 8 и у вас цифра 8, значит ли это, что мы с вами – один и тот же человек? Нет. Просто это последовательность. Одна и та же. Точно так же и здесь. Чтобы иммунная система ошиблась – это невозможно, — рассказала специалист в программе на YouTube-канале «Ходят слухи».

Она напомнила, что вакцина изучена на животных, которые после прививки дали здоровое потомство.

— Курение, алкоголь, вредная еда и экология куда хуже влияют на детородную функцию, чем прививка, которой просто неинтересна половая система. Это миф, — объясняет специалист.

Ставить прививку можно даже беременным женщинам, правда с 20-й недели.

— Почему именно с этого срока? Потому что идет перестраховка, пока проходит закладка органов: может повлиять не сама вакцина, а температурная реакция. Любая вакцина может спровоцировать поднятие температуры, и не очень хорошо, если это произойдет в первом триместре. Поэтому было принято решение передвинуть сроки вакцинации. На западе ограничений нет, у нас – есть. Также у нас остается непонятное ограничение вакцинации при грудном вскармливании. Весь мир прививает, и это хорошо, потому что через молоко ребеночек получит защитные тела слизистых оболочек от коронавируса и будет защищен, — считает врач.

Ранее ученая рассказала, почему реакция на прививку в виде повышения температуры даже желательна.