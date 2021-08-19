«Хорошо, когда температура есть»: иммунолог рассказал об осложнениях после вакцины от COVID-19

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Ученый-иммунолог Дарья Карташева-Эберц рассказала о том, почему не стоит переживать, если возникли реакции на вакцину.

— Реакции могут быть, и некоторые из них мы ищем, чтобы они были. Например, температура после вакцины. Она может длиться от одного до трех дней. Температура для иммунной системы — это очень хорошо. Это говорит о том, что иммунитет максимально эффективно наращивает свою армию при повышенной температуре, это хорошо. Но это не значит, что те люди, у кого не было температуры, защищены меньше. Это не так. Значимо это не влияет, — рассказывает эксперт в новом выпуске программы «Ходят слухи» на YouTube.

Также иммунолог подчеркивает, что реакции на вакцину и осложнения — это разные понятия. При осложнениях самое важное — вовремя их диагностировать, тогда лечение будет проходить куда быстрее.

Помимо температуры одно из проявлений реакции — покраснения и припухлости в месте введения препарата.

— Медсестра может попасть в сосуд или задеть маленькую веточку нерва, но эти реакции быстро проходят — через неделю уже ничего нет, — объясняет иммунолог.

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