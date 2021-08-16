Врач назвал сроки появления нового штамма коронавируса в России

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Доктор Александр Мясников рассказал, когда стоит ожидать появления нового штамма COVID-19 и насколько опасной будет новая волна, ожидаемая осенью.

Вирус с момента появления, по словам врача, начал мутацию.

— Это не вирус гриппа, который мутирует быстро. У COVID-19, в принципе, есть свойство мутировать, он должен это делать. При нашей «ленивой» вакцинации выживает тот вирус, который более устойчив к прививкам, который быстро распространяется. Максимум, что мы должны сделать, — массово вакцинироваться. Больше ничего мы сделать не можем. Нам нужно прекратить печатать сводки об умерших от коронавируса. Давайте печатать сводки о смертях от пневмонии, инфарктов. Надо от этого отходить и существовать так, как существуем с другими вирусами. COVID-19 пришел, и он никуда не уйдет. И надо всем вакцинироваться, чтобы обезопасить себя, — заявляет врач.

Именно из-за мутаций теперь молодые люди болеют чаще — вирус приспособился.

В мире идет очередная волна коронавируса. Так как в Россию он попал на полтора месяца позже, то и ожидать следующего всплеска стоит не раньше осени. В сентябре в стране ожидается появление нового штамма — южноафриканского, у которого есть свои отличительные особенности.

— Был уханьский вирус, который был «с рыбного рынка», «от летучей мыши». Это какие-то сказки. Сегодня никто этой теории не придерживается. Но, как бы то ни было, первоначального уханьского вируса уже нет с апреля прошлого года. Вирус «альфа», британский, на 20 процентов более заразный, чем уханьский. Индийский, или «дельта» — на 50–100 процентов заразнее остальных. Это самый заразный вирус. На британский хорошо действуют вакцины, на штамм «дельта» действуют те вакцины, которые двухкомпонентные. «Спутник V» при условии двух инъекций тоже хорошо работает. Проблема будет в южноафриканском вирусе, он придет осенью. Он менее заразный, чем индийский, но на него вакцины действуют не так хорошо: AstraZeneca действует в 40 процентах, Pfizer — не в 90 процентах, а в 70 процентах. «Спутник» еще не пробовали на этом штамме, — сообщил врач.

Ранее доктор Ковальков называл два продукта, которые препятствуют попаданию вируса в кровь.