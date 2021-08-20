Более 83 тысяч российских школ и детских садов готовы к новому учебному году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

К новому учебному году уже готовы более 83 тысяч российских школ и детских садов, что составляет 95 процентов от общего числа в стране. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в пятницу, 20 августа.

Татьяна Голикова в обращении к МЧС, МВД и Росгвардии отметила, что в стране необходимо обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ и достойно подготовить образовательные учреждения.

— Наша первоочередная задача — начать учебный год, не подвергая риску здоровье и жизнь всех участников образовательного процесса. Но не только меры, связанные с профилактикой COVID-19, требуют пристального внимания. Речь идет о соблюдении в образовательных организациях требований комплексной безопасности, включая пожарную и антитеррористическую, — заявила она.

Ведомства проводят комиссионные обследования школ и оценивают степень их защищенности от криминальных действий.

Согласно данным МВД, количество российских школ с физической охраной увеличилось на 41 процент. Число учреждений с кнопками тревожной сигнализации возросло на 33,5 процента. Также в России на 22 процента увеличилось число школ с системами видеонаблюдения.

Голикова также выслушала представительства тех регионов, в которых из-за пожаров и подтоплений школы не смогут открыться 1 сентября текущего года. Руководителям этих субъектов было поручено принять соответствующие меры для нормализации ситуации.

Особое внимание вице-премьер также обратила на вопрос горячего питания учеников начальных классов. Руководителям регионов также было поручено проконтролировать соблюдение требований Роспотребнадзора по подготовке школьных столовых, передает РИА Новости.