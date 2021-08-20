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Около 140 тысяч исследований провели на КТ, приобретенных по контрактам жизненного цикла

Виктория Сикерина

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Около 140 тысяч исследований провели на КТ, приобретенных по контрактам жизненного цикла
Фото: Светлана Колсокова / Вечерняя Москва

В московских медицинских учреждениях провели свыше 140 тысяч исследований на компьютерных томографах, приобретенных по контрактам жизненного цикла. Об этом сообщила в пятницу, 20 августа, Ирина Рыбальченко, генеральный директор ГАУ «Гормедтехника» Департамента здравоохранения города Москвы.

В 20 столичных больницах установили 151 компьютерный томограф (КТ). С их помощью стало возможно проводить сверхточные исследования. Современные технологии позволяют врачу увидеть участки с возможными патологиями. Они подсвечиваются цифровым ассистентом, который работает с помощью компьютерного зрения.

— Увеличение качества и количества проводимых диагностических исследований означает, что диагноз пациентам будет поставлен быстрее и точнее. Часто это является критически важным для дальнейшего успеха в лечении, — отметила Рыбальченко.

Также в департаменте подчеркнули, что новые компьютерные томографы не только обладают высоким качеством изображения, но и работают бесшумно. Оборудование способно диагностировать пациентов с имплантами из металла, а также регулировать мощность рентгеновского излучения для каждого больного.

Полученные в результате исследования данные обрабатываются в информационной системе ЕМИАС.

В настоящий момент такие компьютерные томографы установлены в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, ГКБ имени С. С. Юдина, ГКБ № 24, ГКБ № 52, ГКБ № 40 и других больницах, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В пресс-службе столичного комплекса социального развития также сообщили, что процент подключения медицинских учреждений к системе ЕМИАС увеличился на 35 процентов.

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