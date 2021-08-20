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Ремонт проведут в психоневрологическом интернате на улице Трофимова

Виктория Сикерина

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Ремонт проведут в психоневрологическом интернате на улице Трофимова
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Психоневрологический интернат № 16 на улице Трофимова ожидает ремонт. Об этом рассказали в пятницу, 20 августа, в пресс-службе Мосгосэкспертизы.

В ведомстве отметили, что в семиэтажном здании 1972 года постройки планируется отремонтировать цокольный этаж, кровлю и фасад, а также заменить элементы водостока, окна и двери и обновить пандусы и крыльцо.

— Капитальные работы предполагаются в семиэтажном здании, построенном в 1972 году. Запланирован ремонт стен фасада, цоколя и кровли здания. Кроме того, предполагается полное обновление внутренней отделки с последующей заменой окон и дверей, — сообщила руководитель ведомства Анна Яковлева.

По ее словам, капитальный ремонт обеспечит доступную среду для маломобильных граждан.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что будет произведена замена осветительного обордудования. Также в здании уложат тактильную плитку, установят специальные информационные средства.

Помимо этого, в палатах обновят санузлы для размещения там инвалидного кресла, а также улучшат систему эвакуации маломобильных пациентов.

Отделение реанимации и интенсивной терапии номер 5 для пациентов с сердечными заболеваниями открылось после ремонта в многопрофильной Городской клинической больнице имени С. С. Юдина. Там разместили шоковый зал и три блока на 30 коек с сестринскими и врачебными постами.

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