Москва стала лидером в РФ по выдаче льготных кредитов семейной ипотеки

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За первые шесть месяцев 2021 года в Москве выдали льготных кредитов на общую сумму около 25 миллиардов рублей в рамках программы «Семейная ипотека». Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В первом полугодии 2021 года в Москве было выдано 3608 кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 24,6 миллиарда рублей, — сказал он.

Заммэра добавил, что по этому показателю российская столица лидирует среди всех регионов страны.

Ефимов уточнил, что семейная ипотека в Москве пользовалась наибольшим спросом в марте 2021 года.

Чаще всего семьи получали кредиты на основании рождения третьего и последующего ребенка.

Средняя ставка кредитования за первые полгода текущего года составила 4,77 процента.

Отмечается также, что в период с января по июнь заемщики Москвы приобрели свыше 223 тысяч квадратный метров жилья. Средняя стоимость одного метра превысила при этом 182 тысячи рублей.

В рамках программы семьи с детьми, которые родились после 1 января 2021 года, могут взять кредит по ставке до шести процентов. Максимальная сумма ипотеки в столице составляет 12 миллионов рублей.

С 1 июля текущего года программа распространилась на те семьи, в которых с начала срока действия программы родился первый малыш, передает Интерфакс.

Льготная ставка в шесть процентов по семейной ипотеке будет действовать в течение всего срока кредита. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кабмин РФ принял решение продлить программу льготной семейной ипотеки до конца 2023 года. Глава Кабмина добавил, что подобная правительственная поддержка помогает молодым родителям приобретать собственное жилье. Кроме того, меры позволят дополнительно поддержать ряд отраслей.