Мишустин продлил льготную ставку на семейную ипотеку на весь срок кредита

Фото: Правительство РФ

Льготная ставка в шесть процентов по семейной ипотеке будет действовать в течение всего срока кредита. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кабмин РФ принял решение продлить программу льготной семейной ипотеки до конца 2023 года.

— Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 триллиона рублей, — отметил Мишустин.

Он добавил, что подобная правительственная поддержка помогает молодым родителям приобретать собственное жилье. Кроме того, меры позволят дополнительно поддержать ряд отраслей, пишет РИА Новости.

При этом 1 июля Михаил Мишустин уже продлял на год программу льготной ипотеки и расширил программу ипотеки для семей с одним ребенком. Ставка по первой программе повысилась до семи процентов. Также установлена максимальная сумма кредита в размере трех миллионов рублей для всех субъектов.

С 1 августа Центробанк ужесточил регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15–20 процентов от стоимости жилья. Надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с 1 августа ипотеке повышены до 50–100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика.