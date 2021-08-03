Россиян предупредили о серьезных ужесточениях по получению ипотеки

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Россиян в ближайшее время ждут серьезные ужесточения по выдаче ипотечных кредитов на приобретение жилья. Приобретение недвижимости в ипотеку станет возможным только после успешного прохождения банковской проверки, а сам кредит будет менее выгодным для заемщика. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

С 1 августа Центробанк ужесточил регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15–20 процентов от стоимости жилья. Надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с 1 августа ипотеке повышены до 50–100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика.

— Ипотека, простыми словами, становится дороже для конечного потребителя. Ужесточения следовало ожидать. Сейчас закредитованность населения значительная. Если тенденция такая будет сохраняться, это может привести к своеобразному ипотечному пузырю, что очень рискованно для экономики. И в целом Центробанк именно такими способами пытается отрегулировать этот рынок, — сказал эксперт.

Он отметил, что сегодня банки начинают закручивать гайки. Теперь они будут более пристально обращать внимание на заемщика, тщательнее проверять его реальный доход, сможет ли он обслуживать ипотеку. Кроме того, банки начнут детально изучать кредитную историю заемщика, а также проверять его работодателя — насколько он надежный.

— И если дальше пойдет такая история с ипотекой, то есть банки будут выдавать ипотеки, а заемщики, которые взяли ипотеки, не смогут платить. Это может привести к определенному дефолту системы. Что это значит для простого человека? Ипотеку станет сложнее одобрить, повысятся параметры рассмотрения заявки. И сама ипотека будет дороже, — добавил эксперт.

Кроме того, Ракута особо подчеркнул, что приобретать жилье в ипотеку в этом году стали реже, чем в 2020 году. Что касается рынка столичной недвижимости, то на нем ситуация в этом году глобально не изменилась. Московские квадратные метры всегда пользуются спросом, пусть иногда и бывает небольшое падение интереса, рассказал собеседник издания.

— Сейчас активность по сравнению с 2020 годом, конечно, значительно меньше. Процентов на 10 в среднем, — отметил эксперт.

Средняя ставка по ипотеке в России в июне 2021 года снизилась до исторического минимума в 7,07 процента годовых. Кроме того, 1 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил на год программу льготной ипотеки и расшил программу ипотеки для семей с одним ребенком. Ставка по первой программе повысилась до семи процентов. Также установлена максимальная сумма кредита в размере трех миллионов рублей для всех субъектов.