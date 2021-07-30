Ставка по ипотеке в России снизилась до исторического минимума

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Средняя ставка по ипотеке в России в июне 2021 года снизилась до исторического минимума в 7,07 процента годовых. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщается в материалах ЦБ.

Так, ставка упала на 0,23 процентного пункта, говорится в сообщении. Показатель в 7,07 процента годовых является минимальным с 2018 года. Средняя ставка по ипотеке стабильно снижается с апреля 2019 года, когда показатель составлял 10,56 процента годовых. С июля 2020 года ставка варьировалась от 7,23 до 7,38 процента годовых.

При этом средний срок по ипотеке увеличился на 3,5 месяца — до рекордных 243,9 месяца, что составляет 20,3 года, пишет РИА Новости.

Центральный банк Российской Федерации повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 6,5 процента годовых — в пятницу, 23 июля. Эксперты оценивают это решение как самый «ястребиный» («ястреб» в денежно-кредитной политике символизирует повышение ставок — прим. «ВМ») шаг с декабря 2014 года.

По словам специалистов, решение регулятора поднимает ставку на 100 базисных пунктов. Это можно назвать положительным фактором для национальной валюты.

Также 1 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил на год программу льготной ипотеки и расшил программу ипотеки для семей с одним ребенком. Ставка по первой программе повысилась до семи процентов. Также установлена максимальная сумма кредита в размере трех миллионов рублей для всех субъектов.