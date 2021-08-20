Тридцать объектов туристической индустрии открыли в Подмосковье за полгода

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Около трех десятков объектов туриндустрии открылись в Московской области за первые полгода 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба местного Комитета по туризму.

Наибольшее количество таких объектов открылось в Дмитрове, Наро-Фоминске и в Одинцово. Чаще всего в Подмосковье открывались кафе (7), пляжи (4), рестораны (3) и гостиницы (3).

В пресс-службе добавили, что подобные темпы открытия туробъектов положительно сказываются на привлекательности региона для туристов. До конца текущего лета в Подмосковье уже было забронировано более 90 процентов отелей и гостиниц.

До конца августа в области также забронировали большое количество коттеджей, передает «Подмосковье сегодня».

«Елочки» и «Раздолье» вошли в список самых популярных парков в Московской области. Об этом ранее также сообщили в областном комитете по туризму.

В парке «Пехорка» в Балашихе посетителей ждет большой веревочный парк с препятствиями, а также скейт-парк и обустроенная набережная.

Скейт-зона, велотрасса и тарзанки доступны для жителей, которые окажутся в «Раздолье» в Раздорах. В список лидеров вошел и парк «Елочки» в Домодедове, где популярностью пользуются Аллея молодоженов и храм Петра и Февронии.