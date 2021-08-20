Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тридцать объектов туристической индустрии открыли в Подмосковье за полгода

Полина Долганова

Город
Тридцать объектов туристической индустрии открыли в Подмосковье за полгода
Фото: pixabay.com

Около трех десятков объектов туриндустрии открылись в Московской области за первые полгода 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба местного Комитета по туризму.

Наибольшее количество таких объектов открылось в Дмитрове, Наро-Фоминске и в Одинцово. Чаще всего в Подмосковье открывались кафе (7), пляжи (4), рестораны (3) и гостиницы (3).

В пресс-службе добавили, что подобные темпы открытия туробъектов положительно сказываются на привлекательности региона для туристов. До конца текущего лета в Подмосковье уже было забронировано более 90 процентов отелей и гостиниц.

До конца августа в области также забронировали большое количество коттеджей, передает «Подмосковье сегодня».

«Елочки» и «Раздолье» вошли в список самых популярных парков в Московской области. Об этом ранее также сообщили в областном комитете по туризму.

В парке «Пехорка» в Балашихе посетителей ждет большой веревочный парк с препятствиями, а также скейт-парк и обустроенная набережная.

Скейт-зона, велотрасса и тарзанки доступны для жителей, которые окажутся в «Раздолье» в Раздорах. В список лидеров вошел и парк «Елочки» в Домодедове, где популярностью пользуются Аллея молодоженов и храм Петра и Февронии.

Читайте также:
отельгостиницаПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Все мнения
О проекте