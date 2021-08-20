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Названы пять наиболее популярных парков в Подмосковье

Иван Юминов

Общество
Названы пять наиболее популярных парков в Подмосковье
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Московская область, Балашиха, парк Пехорка Карта всех событий

«Елочки» и «Раздолье» вошли в список самых популярных парков в Московской области. Об этом сообщили в областном комитете по туризму.

В парке «Пехорка» в Балашихе посетителей ждет большой веревочный парк с препятствиями, а также скейт-парк и обустроенная набережная.

Скейт-зона, велотрасса и тарзанки доступны для жителей, которые окажутся в «Раздолье» в Раздорах. В список лидеров вошел и парк «Елочки» в Домодедове, где популярностью пользуются Аллея молодоженов и храм Петра и Февронии.

Кроме того, востребованным оказался парк «Ивановские пруды» в Красногорске. Его преимуществом является отсутствие лестниц, что позволяет удобно гулять женщинам с колясками и людям с ограниченными возможностями.

Наконец, пятерку замыкает городской парк Солнечногорска. Там создано два километра тропинок среди деревьев, а также обустроены площадки для игр и занятий спортом, отмечает «Подмосковье сегодня».

1 июля сообщалось, что проект «Европейские пикники в парках Подмосковья» стартовал в области. Жители получат возможность заказать набор для пикника, в который войдет комбо на выбор из еды с доставкой официанта.

Сперва проект пройдет в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске, а затем он появится в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде и «Елочках» в Домодедове.

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