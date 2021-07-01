Проект «Европейский пикник» стартовал в парках Московской области
Проект «Европейские пикники в парках Подмосковья» стартовал в области, мероприятия проведут, соблюдая меры против коронавируса. Об этом сообщили в областном министерстве благоустройства региона в четверг, 1 июля.
Жители получат возможность заказать набор для пикника, в который войдет комбо на выбор из еды с доставкой официанта. Сперва проект пройдет в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске, а затем он появится в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде и «Елочках» в Домодедове, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что в июне в Московской области прошли 248 ярмарок в 50 муниципалитетах, на них развернули более 11 тысяч торговых мест.