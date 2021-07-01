Почти 250 ярмарок провели в Московской области в июне

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В июне в Подмосковье прошли 248 ярмарок в 50 муниципалитетах, на них развернули более 11 тысяч торговых мест. Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия в четверг, 1 июля.

— Всего на ярмарках было развернуто более одиннадцати тысяч торговых мест, — рассказал руководитель ведомства Сергей Воскресенский.

Более 80 процентов мест на них выделяют для продажи сельскохозяйственной продукции, добавил он. Больше всего спросом пользуются овощи и ягоды, приводит слова Воскресенского интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин огласил результаты голосования на название для городских ярмарок. В нем приняли участие более 160 тысяч человек, большинство из них поддержало название «Московские ярмарки». На данный момент в столице уже работает 45 круглогодичных ярмарок, к концу года будет открыто еще 20.