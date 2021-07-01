Почти 250 ярмарок провели в Московской области в июне
В июне в Подмосковье прошли 248 ярмарок в 50 муниципалитетах, на них развернули более 11 тысяч торговых мест. Об этом сообщили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия в четверг, 1 июля.
— Всего на ярмарках было развернуто более одиннадцати тысяч торговых мест, — рассказал руководитель ведомства Сергей Воскресенский.
Более 80 процентов мест на них выделяют для продажи сельскохозяйственной продукции, добавил он. Больше всего спросом пользуются овощи и ягоды, приводит слова Воскресенского интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин огласил результаты голосования на название для городских ярмарок. В нем приняли участие более 160 тысяч человек, большинство из них поддержало название «Московские ярмарки». На данный момент в столице уже работает 45 круглогодичных ярмарок, к концу года будет открыто еще 20.