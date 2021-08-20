Свыше 20 тысяч лент триколора раздадут москвичам в День флага РФ

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Волонтеры раздадут москвичам более 20 тысяч декоративных лент триколора в День Государственного флага РФ в воскресенье, 22 августа. Об этом рассказала пресс-служба Московского комитета общественных связей и молодежной политики в пятницу, 20 августа.

В ведомстве отметили, что волонтеры будут дарить памятные ленточки жителям и гостям столицы в самых популярных общественных местах: на Пушкинской площади, Манежной площади, Тверской и Никольской улицах, в парке имени М. Горького и «Зарядье». Помимо лент, москвичам раздадут тематические автомобильные наклейки.

— Волонтеры Москвы 22 августа, в День Государственного флага РФ, раздадут горожанам и гостям столицы более 20 тысяч лент триколора, а также тематические наклейки на автомобили, — пишет РИА Новости.

Также пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети отметила, что в День флага РФ Останкинская и другие телебашни России включат праздничную подсветку. На фасадах башен жители смогут увидеть триколор. Помимо Москвы, к акции подключились Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Самара и другие города.

День Государственного флага Российской Федерации является одним из официально установленных праздников России. Он был утвержден в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа. Этот день не является для граждан выходным.