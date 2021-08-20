Москвич рассказал, сколько зарабатывает «друг на час»

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Житель столицы Александр выбрал необычный способ дополнительного заработка. Мужчина работает «другом на час». Люди этой интересной профессии могут в нужный момент составить человеку компанию или просто стать хорошим собеседником.

О профессии «друг на час» Александр узнал от своей подруги, которая неоднократно пользовалась такой услугой. Именно она уговорила мужчину попробовать себя в этой роли. Москвич увлекается психологией, хотя сам по образованию экономист. Именно поэтому его крайне обрадовала новость о том, что в Москве можно попробовать себя в качестве товарища для других людей.

Александр рассказал подробнее, как проходит общение с заказчиком и сколько он зарабатывает.

— Обычно человек находит мой профиль и договаривается со мной о количестве часов и способе общения. Получить мои услуги можно по телефону, по переписке в мессенджере или при личной встрече. Также иногда предлагаю прогулки — это занимает больше времени. Оплата происходит заранее. В среднем на беседу уходит два часа — это оптимальное время для понимания и анализа ситуации собеседника, — пояснил москвич.

Он также пояснил, что доход зависит от количества работы и клиентов, передает РИАМО.

— Моя ставка — это 2 тысячи рублей в час. Иногда бывают заказы, когда с человеком необходимо находиться и по пять–шесть часов. Если грамотно выстроить рекламу, то выйти можно на вполне приемлемые суммы. Главное — найти на это время и поверить в себя! — рассказал Александр.

Также он рассказал о сложностях работы «другом на час». Нередко приходится помогать людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Для этого у такого работника должны быть крепкие нервы, потому что не каждый может взять на себя такую ответственность, отметил москвич.