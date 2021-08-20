Звезду «Полицейского с Рублевки» госпитализировали в Москве

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российского актера Романа Попова, известного по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», госпитализировали в одно из московских медицинских учреждений. Инцидент произошел в пятницу, 20 августа.

Отмечается, что артист почувствовал недомогание еще в четверг, 19 августа. Во время съемок он потерял сознание, упал и ударился лбом, пишет Telegram-канал «112».

Корреспондент «Вечерней Москвы» связался с артистом, однако он отказался прокомментировать данную информацию.

СПРАВКА

Роман Попов родился в украинском городе Конотоп в 1985 году. В юношестве он поступил в педагогический университет на факультет психологии, где впервые вышел на сцену КВН. Здесь началась его профессиональная карьера. Позже Роман Попов принял участие во многих кино- и телепроектах.

Роман Попов известен по ролям в таких проектах, как «Полицейский с Рублевки», «Любовь в нерабочие недели», «Каникулы президента».