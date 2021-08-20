Производители сообщили о повышении цен на похоронную атрибутику

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Производители похоронной продукции сообщили о повышении цен на свои изделия.

По словам главы похоронных домов «Журавли» Ильи Болтунова, гробы могут подорожать на 30-60 процентов.

Если в июле стоимость обычного деревянного гроба оценивалась в 7 тысяч рублей, то в августе цена на похоронный атрибут возросла до 9,2 тысячи рублей.

Более дорогие экземпляры стоят теперь не 15 тысяч, как ранее, а 20-25.

Такие изменения в ценовой политике, по словам Болтунова, были зафиксированы впервые за последнее десятилетие.

О повышении цен на гробы также сообщил подмосковный производитель «Фаворит». Представитель компании подтвердил слова Болтунова о росте цен на 30 процентов.

Он уточнил, что изменения в стоимости спровоцированы предстоящим запретом на экспорт необработанной древесины, передает «Коммерсантъ».