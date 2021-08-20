Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Производители сообщили о повышении цен на похоронную атрибутику

Полина Долганова

Общество
Производители сообщили о повышении цен на похоронную атрибутику
Фото: Pexels

Производители похоронной продукции сообщили о повышении цен на свои изделия.

По словам главы похоронных домов «Журавли» Ильи Болтунова, гробы могут подорожать на 30-60 процентов.

Если в июле стоимость обычного деревянного гроба оценивалась в 7 тысяч рублей, то в августе цена на похоронный атрибут возросла до 9,2 тысячи рублей.

Более дорогие экземпляры стоят теперь не 15 тысяч, как ранее, а 20-25.

Такие изменения в ценовой политике, по словам Болтунова, были зафиксированы впервые за последнее десятилетие.

О повышении цен на гробы также сообщил подмосковный производитель «Фаворит». Представитель компании подтвердил слова Болтунова о росте цен на 30 процентов.

Он уточнил, что изменения в стоимости спровоцированы предстоящим запретом на экспорт необработанной древесины, передает «Коммерсантъ».

Читайте также:
гробпроизводствоцена
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Все мнения
О проекте