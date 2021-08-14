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ФАС подготовит законопроект по ограничению наценки на товары в торговых сетях

Юлия Курганова

Общество
ФАС подготовит законопроект по ограничению наценки на товары в торговых сетях
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, который будет ограничивать наценку торговых сетей.

О работе над проектом представители ФАС и сетевых компаний, которые занимаются розничной продажей продуктов, таких, как «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка», «Лента» говорили на совещании, прошедшем в ведомстве.

ФАС считает, что изменения в законодательстве необходимы для «повышения прозрачности».

Также на мероприятии обсуждалась корректировка наценок. Несмотря на ведущиеся работы по подготовке закона, ведомство предложило руководству торговых сетей самим изменить наценки на добровольной основе.

На следующей неделе ФАС анонсировала новое совещание, где будут обсуждаться перечень товаров и методика корректировки их наценки, передает ФАН.

ФАС проверит крупные сети супермаркетов из-за жалоб на рост цен. Рейды пройдут в «Пятерочке», «Перекрестке», «Карусели», «Ленте» и «Магните».

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