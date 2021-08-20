Андрей Бочкарев: Свыше 13 тысяч жителей переехали в новые квартиры по реновации в 2021 году

Фото: Пресс-служба МУФ

Более 13 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации жилищного фонда столицы с начала 2021 года. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, предложение о равноценном жилье получили еще 12 тысяч жителей 80 многоквартирных домов.

Заммэра отметил, что в настоящий момент на востоке Москвы идет переселение людей из 21 дома, на западе — из 16 домов, а на юге — из 11.

— В Северо-Западном округе предложения новых квартир поступили жителям десяти домов, на севере Москвы — восьми, — рассказал Бочкарев.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин оценил процесс переселения жителей по программе реновации в столице. По его словам, лидером в этом вопросе считается северо-восток и запад города.

— Лидирующее количество отселенных домов на северо-востоке и западе столицы — четыре дома, в восточном и Троицком административных округах в каждом по три дома. В планах правительства Москвы начать переселение 30 тысяч человек в 2021 году, а до 2024 года, в рамках первого этапа, запланировано начать переселение около 190 тысяч человек, — заявил глава ведомства.

Также Сергей Левкин сообщил, что жилой дом по реновации на Карамышевской набережной передадут под заселение в конце 2021 года. В дом смогут переехать более 300 жителей, уточнил Левкин. По его словам, здание уже ввели в эксплуатацию.

Всего в Хорошево-Мневниках по программе реновации подлежат переселению и сносу 156 жилых домов. Их общая площадь составляет 510 тысяч квадратных метров.

В 2021 году на севере Москвы в Головинском районе в рамках программы реновации передадут под заселение новостройку на Смольной улице. Этот дом станет уже четвертым в районе, куда переедут новые жильцы по программе реновации жилищного фонда Москвы.