«Одеть детей потеплее»: синоптик рассказала о погоде на 1 сентября в Москве

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Прогноз погоды на День знаний, по предварительным данным, не обнадеживающий. В первый день осени будет довольно прохладно, не исключены осадки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— Не исключено, что температура воздуха в этот день будет даже чуть ниже климатической нормы. Предполагается, что ночная температура составит 8–10 градусов, дневная — около 18. А для 1 сентября норма порядка 14 градусов. Линейки проходят в утренние часы, соответственно, в это время будет примерно десять градусов. Поэтому нужно готовиться к тому, чтобы одеть детей потеплее. Не исключено, что в утренние часы будет и дождь, — сказала специалист.

Позднякова отметила, что это лишь предварительные данные, а погода очень переменчива. Поэтому метеоролог высказала надежду, что прогноз еще может поменяться в сторону более благоприятных показателей.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, каким по весу должен быть оптимальный букет на 1 сентября. По ее мнению, он не должен превышать 300 граммов. Тогда руки школьника не устанут держать его длительное время. Специалист также посоветовала россиянам доверить сбор букета флористу. А лучше добавить в этот подарок учителю больше тематических элементов: ручки, карандаши или линейку. Тогда у ребенка будет осознание, что букет — это символ 1 сентября и школы.