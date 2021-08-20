Порядка 15 миллиардов рублей сэкономили в Москве за счет стандартизации госзакупок

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Благодаря стандартизации государственных закупок столица сэкономила около 15 миллиардов рублей с начала 2021 года. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За шесть месяцев опубликовано около 31 тысячи конкурентных процедур с использованием типовой документации на общую сумму 293 млрд рублей. В результате удалось сэкономить около 15 миллиардов рублей, — отметил заместитель мэра.

Использование единого стандарта госзакупок позволяет делать этот процесс максимально понятным и открытым для заказчиков и подрядчиков. Стандартизация увеличивает конкуренцию, а также создает прозрачные условия для сделок, подчеркнул Ефимов.

Примечательно, что в 2020 году сэкономленная сумма составила 7,8 миллиарда рублей.

Также руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что самые популярные закупки — это лекарственные препараты, услуги питания в образовательных учреждениях, благоустройство и перевозки.

Ранее Владимир Ефимов заявил, что Москва стала лидером в России по количеству льготных кредитов по программе «Семейная ипотека». Всего в городе за первое полугодие 2021 года выдали 3608 таких кредитов