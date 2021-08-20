В Минприроды предложили отказаться от 28 видов пластиковых товаров

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Министерство природы Российской Федерации направило Министерству промышленности и торговли предложение запретить использовать 28 видов пластиковой продукции. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Среди потенциально запрещенных товаров оказались пластиковая посуда и столовые приборы, непрозрачные бутылки и трубочки.

— Мы составили порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы, — заявил министр.

Он отметил, что ответ от Минпромторга ожидается в пятницу, 20 августа.

Козлов уточнил, что Минприроды планирует вводить соответствующий запрет постепенно. Завершить программу по выводу этих товаров из потребления планируется к 2024 году.

Министр добавил, что количество перерабатываемой упаковки в России планируется увеличить до 85 процентов к 2030 году, передает Интерфакс.

Почти 500 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в столице за шесть месяцев в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что в 2020 году Москва выделила свыше 855 тонн отходов. В текущем году этот показатель планируется повысить до одного миллиона тонн.