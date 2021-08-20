Эксперт рассказал, как часто нужно мыть машину

Фото: Аносов Максим, Вечерняя Москва

Частая мойка автомобиля, особенно контактная, может повреждать лакокрасочное покрытие. Однако ухаживать за машиной нужно регулярно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.

По его словам, для кого-то принципиально, чтобы машина всегда была чистой. Такой человек будет мыть ее регулярно. Есть люди, которым чистый салон не особо важен, или для них существуют более значимые дела, нежели трата времени на мойке. Такие автомобилисты ухаживают за машиной от случая к случаю.

— С точки зрения сохранности — здесь важен компромисс. Частая мойка, особенно контактная, может повреждать лакокрасочное покрытие, но без мойки, зимой, на кузове образуется «компресс» из солей и химикатов. Его все же лучше время от времени смывать. Кроме того, если после мойки на кузов наносится защитный состав, это слегка помогает. Так что если бы у меня было время, я бы мыл машину, например, раз в две–три недели, — сказал эксперт.

Кроме того, важно, какой у человека автомобиль. Эксперт привел пример из личного опыта. Когда-то у него «был замечательный «Москвич», его приходилось мыть часто и собственноручно — это помогало отслеживать мелкие очаги коррозии и вовремя устранять их. Если же очаг был пропущен, вскоре на его месте появлялась дырка. По словам Пилипишина, с иномарками таких проблем нет.

— Личный опыт, конечно, не научная статистика, но есть такие наблюдения. В одной компании, где я работал, был корпоративный автопарк и служебные машины мыли каждый день. Потому что такая инструкция. А я свою не мыл, потому что некогда. Ездил тоже много и каждый день. И через четыре года не было заметно какой-либо разницы между моим автомобилем и служебными. Я до сих пор мою машину, когда мне удобнее, и не заморачиваюсь на этот счет, — заключил эксперт.